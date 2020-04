Blatter sposta i Mondiali 2022: "Negli Usa al posto del Qatar"

LE PAROLE

Dal Qatar agli Stati Uniti in una riedizione, anticipata rispetto al "calendario", del 1994 per noi italiani così funesto. Intervistato dalla tedesca Bild, Joseph Blatter torna sulle indagini per corruzione nell'ambito dell'assegnazione della Coppa del mondo a Russia e Qatar e fornisce la sua soluzione: "I Mondiali 2022? Potrebbero organizzarli gli Stati Uniti al posto di quelli del 2026. Anche il Giappone potrebbe farlo e so che si sono offerti".

L'ex presidente della Fifa spiega ancora: "Fortunatamente la competizione sarà ancora a 32 squadre e non a 48 come avrebbe voluto Infantino. Anche la Germania potrebbe organizzarli, ma significherebbe giocare di nuovo in Europa".

Sulla squalifica a seguito degli scandali che hanno travolto la Fifa, Blatter, 84 anni, conclude: "Le inchieste sono parte di un complotto contro la mia persona. La miglior reazione della Fifa a tutto questo sarebbe nominarmi presidente onorario. Me lo meriterei".