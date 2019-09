"Sarri ha fatto vedere quello che è riuscito a fare con il Napoli e il Chelsea, Mancini ha fatto vedere quello che ci ha insegnato in questi mesi. Quando giochi a calcio, giochi bene e ti diverti, si crea quell'entusiasmo bello, positivo". Così Federico Bernardeschi, parlando dei suoi allenatori alla Juventus e in azzurro, ai microfoni di Raisport alla vigilia del match in casa della Finlandia valida per le qualificazioni ad Euro 2020. "Se Juventus e Nazionale saranno più belle e divertenti? Sì, saranno assolutamente più belle, divertenti e vincenti", ha aggiunto il bianconero.