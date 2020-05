Bergomi: "Ho avuto il Coronavirus. Freddo e dolori alla schiena"

LA TESTIMONIANZA

Beppe Bergomi ha raccontato di aver contratto quasi due mesi fa il Coronavirus. "Ho fatto un test sierologico: sono positivo all`ICG e negativo all`IGM. A inizio marzo sono stato male, ho avuto problemi all'olfatto e alla schiena, non ho avuto problemi ai polmoni - ha spiegato l'ex campione del Mondo durante una diretta Instagram -. Non ho avuto paura, ma avevo sempre freddo".

"Ho pensato: 'Sarà una influenza..'. Invece poi sono risultato positivo - ha continuato -. Avevo sempre dolori, ero sempre fiacco. Non riuscivo a sedermi per il dolore alla schiena e stavo sempre in piedi". Una testimonianza che, anche se in forma lieve, racconta da vicino una parte dei sintomi e delle complicazioni legate al Covid 19.

"Adesso la fortuna vuole che ho gli anticorpi, ma mi hanno spiegato che non proteggono al 100% perche' il virus muta - ha proseguito Bergomi -. Ma se dovessi prenderlo lo prenderei in forma leggera". "Sono stato in ballo un bel po` di tempo, i miei amici mi prendevano in giro e mi dicevano che ci stavo pensando troppo, ma io non stavo bene - ha spiegato ancora -. Poi dopo un po' di giorni il dolore è andato via, ma sono stato in ballo 20-25 giorni. Ora sto alla grande, oggi ho ripreso a correre". "Ho fatto solamente il test sierologico, ho cercato di fare il tampone, ma mi hanno detto che dopo 30 giorni dovrei essere a posto", ha concluso lo "Zio".