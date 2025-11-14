Berardi sogna il ritorno in Nazionale: "Riconquistarla col Sassuolo sarebbe magnifico"

In un'intervista al Corriere dello Sport, Domenico Berardi ha parlato del suo momento di forma impreziosito da tre gol nelle ultime due giornate di campionato, con un pensiero sempre rivolto alla Nazionale, che ora torna nei pensieri del numero 10 neroverde: "Riconquistare la maglia azzurra con il Sassuolo sarebbe magnifico". L'ala destra ha poi ricordato anche i periodi più belli vissuti con la maglia dell'Italia, sotto la gestione Mancini, con la vittoria dell'Europeo: "Il pensiero di arrivare in finale non ci aveva sfiorati, ma poi le cose si sono messe in quel modo e noi ci abbiamo provato fino in fondo. Mancini era riuscito a unire quel gruppo".