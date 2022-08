Benzema, Courtois e De Bruyne in lizza per il premio di calciatore dell'anno UEFA

© uefa,com

Karim Benzema, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne sono i tre candidati al premio UEFA Men's Player of the Year 2021/22. Il vincitore sarà nominato, insieme all'allenatore dell'anno UEFA maschile (in corsa Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jurgen Klopp) e al giocatore e allenatore dell'anno femminile, durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022/23, previsto per giovedì 25 agosto a Istanbul. Il vincitore succederà nell'albo d'oro a Jorginho. Nella Top 15 anche il neo-juventino Filip Kostic (12°) davanti al romanista Lorenzo Pellegrini.