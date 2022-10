Karim Benzema bomber tutto d'oro: ecco la maglia speciale dopo il trionfo

EDIZIONE LIMITATA

Dettagli dorati per la casacca dell'attaccante francese dopo la conquista del Pallone d'oro

© adidas Una maglia speciale, in edizione limitata, per celebrare Karim Benzema, fresco vincitore del Pallone d'oro 2022. L'Adidas ha creato una casacca del Real Madrid con il nome dell'attaccante francese e il numero 9 in color oro. All'interno del numero presenti anche alcune immagini dello stesso giocatore, premiato al Theatre du Chatelet di Parigi dal connazionale Zinedine Zidane. La maglia è acquistabile per un periodo di tempo limitato.

Nel filmato 'Hand of Gold' presentato da Adidas, anche la fasciatura di Benzema alla mano destra da bianca diventa color oro. "Niente è impossibile". "Benzema? Sono felice per lui. A mio avviso è unIeri sera ha ricevuto il giusto riconoscimento come miglior calciatore del mondo: era ora, perché lo è da almeno 3 o 4 anni. Karim ha la capacità di avviare la manovra d'attacco, proprio come faceva Zidane, e di finalizzarla come il brasiliano Ronaldo", ha detto del bomber francese il presidente del Real Madrid