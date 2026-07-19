Bellingham in pochi minuti scrive la storia, Mbappè a quota 10 gol per ora è capocannoniere
La tripletta vale un voto altissimo a Saka, la grande delusione è Theo Hernandez ma anche Douè è praticamente nullodi Enzo Palladini
FRANCIA
Maignan 6 - Viene lasciato solo in balìa degli attaccanti avversari e con qualche intervento riesce anche a evitare un passivo peggiore nel primo tempo.
Malo Gusto 5 - Il fatto che dalla sua parte Rashford sia il meno incisivo, non lo assolve certo dalle colpe di una difesa della quale è parte integrante. Poi Watkins gli facilita il compito ma provoca un rigore con un intervento in ritardo su Spence e lì si chiude tutto.
Dal 46' st Koundè sv.
Konatè 5 - Dalle sue parti passeggiano un po' tutti, tra lui a Lacroix a parte qualche pallone passato tra loro in fase di costruzione dal basso, si sommano solo errori.
Dal 1' st Upamecano 7 - Cambia immediatamente l'efficacia della fase difensiva. Il primo gol della Francia nasce da un suo anticipo difensivo, ma non è l'unico suo merito.
Lacroix 6 - Preciso nel primo intervento della partita in anticipo su Toney, poi sbaglia tutto quello che si può sbagliare, a partire dal posizionamento altissimo della linea difensiva. Con Upamecano a fianco si riprende alla grande.
T. Hernandez 4 - Adesso è molto chiaro il motivo per cui Deschamps non lo ha quasi mai fatto giocare in questo Mondiale. Vaga per il campo, senza mai azzeccare un intervento e soprattutto limitandosi a leggere il numero e il nome di Saka arrancandogli alle spalle.
Dal 1' st Digne 6 - Sapienza tattica e attenzione alla fase difensiva, con lui la fascia sinistra ritrova dignità.
Zaire-Emery 6 - Tra i pochi che abbiano un po' di voglia nel primo tempo. Prova a contrastare in qualche modo il dominio degli inglesi in mezzo al campo, ma è quasi da solo.
Rabiot 5,5 - Ha accumulato stanchezza in un Mondiale disputato tutto a cento all'ora. Ha anche la sventura di essere il marcatore di Konsa sul gol del 2-0. Però nel secondo tempo si riprende un po', ma senza giocate segnanti.
Olise 6,5 - Dopo un torneo giocato da trequartista, viene impiegato largo a destra come nel Bayern, ma nel primo tempo è palesemente uno di quelli che vorrebbero essere già tornati a casa. Nella ripresa torna a fare il trequartista e a seminare assist, ma anche a cercare il suo gol personale. Ma per lui c'è una specie di maledizione.
Cherki 5 - Si è sentito sottovalutato dal suo CT in questo Mondiale e vuole supportare la sua tesi con i fatti, Suo in effetti il primo squillo francese dopo dieci minuti. Poi però si ferma lì.
Dal 1' st Dembelè 6,5 - Cambia subito ritmo alle manovre offensive, piazzandosi sulla destra come in quasi tutto questo Mondiale. Poco preciso nei tiri fino al penultimo minuto di recupero quando segna il 4-5.
Douè 5 - Latita sulla fascia sinistra, senza mai dare l'idea di poter dare un apporto costruttivo al gioco della squadra.
Dal 1' st Barcola 6,5 - La sua voglia di giocare e incidere è contagiosa. Si butta dentro con tutto sè stesso e dopo nove minuti è già in gol per il 2-4.
Mbappè 7,5 - Più che il risultato, gli interessa il gol. Lo cerca fin dall'inizio, con qualche accelerazione delle sue e con un tiro che esce di poco. Il resto lo fa Henderson, dicendogli vari "no". Finalmente il capocannoniere del Mondiale all'inizio del secondo tempo riesce a mettere la firma sull'1-4. Non si ferma, non si accontenta e su assist di Olise segna anche il 4-3.
CT Deschamps 5 - Regala il primo tempo all'Inghilterra, potrebbe anche rimediare nel secondo tempo ma sarebbe stato troppo.
INGHILTERRA
Henderson 6 - Si diverte un po' anche lui come i compagni di squadra nel primo tempo, volando a prendere un po' di tiri di varia difficoltà, soprattutto quelli di Mbappè. Poi però nel secondo tempo lo bombardano.
Quansah 6 - Compito abbastanza facile nel primo tempo, dalla parte dove Douè non ha tutta questa voglia di fargli del male. Poi entra Barcola e il lavoro si complica.
Dal 37' st James sv.
Konsa 5,5 - Prima ancora di impegnarsi in qualche intervento difensivo, ha già segnato il gol del 2-0 saltando più in alto di tutti su un corner battuto da Rice. Primo tempo perfetto, secondo in apnea.
Guehi 6 - Conferma nel primo la buona impressione lasciata nelle partite precedenti, con pulizia di interventi e precisione nei passaggi. ma quando la Francia mette in campo i fenomeni, è dura anche per lui.
Spence 7 - Forza fisica che si sprigiona sulla fascia, anche in questo caso sinistra (nonostante preferisca il piede destro), sempre presente a sè stesso sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Questo nel primo tempo. Quando entra Dembelè fa fatica anche lui, ma poi va a prendersi un calcio di rigore.
Eze 6 - Morde e fugge come tutti i centrocampisti delle grandi squadre. Gira intorno a Rice perché sa che il compagno di reparto garantisce copertura ed equilibrio. Almeno fino a quando non subentra il terrore di tutta la squadra.
Dal 34' st Anderson sv.
Rice 7 - L'importanza del giocatore non è mai stata in dubbio. Insostituibile anche quando non è al 100% come in questo Mondiale. Merita di lasciare un segno della sua presenza e lo fa dopo meno di tre minuti con un bellissimo gol: recupera palla, avanza e la mette sul secondo palo per l'1-0. Poi ci aggiunge un assist sul calcio d'angolo per il 2-0 di Konsa.
Saka 7,5 - Fa praticamente quello che vuole, chiude il primo tempo con una doppietta all'attivo. Prima un gol su un contropiede prolungato, poi un taglio perfetto su verticalizzazione di Eze. Non lo prendono mai, proprio mai. Soffre un po' nel secondo tempo come tutta la squadra, ma segna il rigore del 5-3 che gli vale la tripletta.
Rogers 6 - Il meno appariscente del fronte d'attacco inglese, anche se il suo lavoro è utile tanto in fase difensiva quando in fase offensiva.
Rashford 6 - Fa il suo, partecipando alla goleada del primo tempo, mettendoci qualcosa di suo con l'assist per il 3-0 di Saka.
Dal 1' st Watkins 5 - Non migliora di certo la pericolosità della sua squadra, anzi con un pallone perso fa partire l'azione del primo gol francese.
Toney 5 - Chi è abituato a vedere Kane al centro dell'attacco inglese, fatica a capacitarsi di questa scelta. Toney non è un giocatore scarso, ma non è Kane e non è nemmeno molto abituato a giocare con questi compagni.
Dal 34' st Bellingham 7 - Gioca pochi minuti ma centra un obiettivo storico: è il primo inglese a segnare 7 gol in una fase finale di un Mondiale. Un gran gol, tra l'altro.
CT Tuchel 5,5 - Ancora una volta si fa prendere dal terrore e quasi regala una clamorosa rimonta all'Inghilterra.