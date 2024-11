BELGIO, TOBY ALDERWEIRELD SPIEGA L'ADDIO ALLA NAZIONALE: "A VOLTE PENSO DI MORIRE IN CAMPO"

Toby Alderweireld ha deciso di dire addio alla Nazionale Belga, il tutto a causa di un male oscuro che lo sta accompagnando. Come spiegato in un'intervista al programma The House, il giocatore dello Standard Liegi ha raccontato di soffrire di attacchi di panico: "A un certo punto ho sentito il cuore che batteva a mille all'ora. In quel momento ho pensato: sto per avere un infarto. È finita non rivedrò mai più i miei figli - ha spiegato Alderweireld -. Un attacco di panico mi fece battere il cuore ancora più forte. Mi sembrava d'impazzire e ho pensato che sarei morto. Ho passato momenti molto brutti, ecco perché ho detto basta ai ‘diavoli rossi'. Adesso soffro ancora, anche se di meno. Ma posso ancora spiegarlo".