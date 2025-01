Bayern Monaco: torna Neuer, Musiala ko per l'influenza

Manuel Neuer tornerà in porta nel Bayern Monaco contro il Borussia Monchengladbach domani (ore 18.30) per la 16/a giornata del campionato tedesco, mentre Jamal Musiala (infezione influenzale) sarà assente: lo ha annunciato oggi l'allenatore del Bayern, Vincent Kompany. "Manu è tornato", ha detto Kompany in una conferenza stampa in vista della ripresa della Bundesliga dopo la pausa invernale di tre settimane. Negli ultimi 16 anni della Coppa di Germania, il 3 dicembre contro il Leverkusen (sconfitta per 1-0), Manuel Neuer si era scontrato con l'olandese Jeremie Frimpong fuori dalla propria area al 17' minuto, guadagnandosi il primo cartellino rosso della sua carriera alla sua 866/a partita. Neuer si era fratturato una costola nello scontro e da allora non ha più giocato, saltando tre partite di campionato e una di Champions League. In queste quattro partite (tre vittorie e una sconfitta) è stato sostituito da Daniel Peretz. L'israeliano ha subito una contusione al rene in allenamento a metà settimana e non sarà disponibile contro il Borussia Mönchengladbach. "La buona notizia è che 'Manu' è tornato e la cattiva è che Daniel Peretz mancherà per diverse settimane. Non sappiamo ancora quanto tempo esattamente, ma non è nulla di grave", ha sottolineato Kompany.