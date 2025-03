Bayern, brutto errore per Urbig: Neuer dovrebbe farcela per l'Inter

Il Bayern Monaco non è andato oltre il pareggio ieri in casa dell'Union Berlino. Colpa anche di un errore del giovane portiere Urbig che ha concesso un gol troppo facile alla squadra della capitale. Kompany però può stare tranquillo in vista della Champions: con l'Inter Neuer dovrebbe essere regolarmente in campo dopo l'infortunio accusato col Bayer Leverkusen. Il 38enne infatti, ha già ripreso ad allenarsi: il suo rientro è previsto subito dopo la sosta delle nazionali