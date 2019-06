CR7-MJ23, incontro a Montecarlo: "Abbiamo fatto la storia"

24/06/2019

"We made history", "Abbiamo fatto la storia". Così Cristiano Ronaldo nel commento alla foto postata su Instagram nella notte che lo ritrae accanto a Michael Jordan, leggenda del basket Nba. Nemmeno a dirlo, l'immagine ha fatto il pieno di like e commenti. L'attaccante della Juventus si trova in questi giorni in Costa Azzurra, mentre il mito dei Chicago Bulls è a Parigi per un evento promozionale: l'incontro è avvenuto al Sass di Montecarlo.