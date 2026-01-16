Logo SportMediaset

Calcio

Bari, Vivarini: "Vittoria contro la Juve Stabia può cambiare tutto"

16 Gen 2026 - 18:39

"Ci vogliono i risultati. Dobbiamo essere bravi a vincere la partita per proseguire la crescita. La squadra lavora bene e con impegno, ha trovato un certo equilibrio che mi fa ben sperare. Siamo competitivi: ci vuole un pizzico di fortuna. Conquistare tre punti può essere importante, con una vittoria cambia tutto": così il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini ha presentato la gara di domani al San Nicola contro la Juve Stabia, auspicando che i prossimi 90' possano essere la svolta della stagione. 

"Il mercato? Offre pochissimo. Il ds Magalini non dorme la notte per monitorare i giocatori in uscita che fanno al caso nostro. Il presidente De Laurentiis ha dato grande disponibilità per superare le preoccupazioni, che in questa fase hanno tutti", ha spiegato l'allenatore. 

"Molti ragazzi qui non sono riusciti ad esprimere le proprie qualità. Ma adesso sto vedendo crescere tante individualità, ho sensazioni positive, ma i risultati non ci hanno aiutato", ha concluso.

