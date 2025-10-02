Logo SportMediaset
Calcio

Bari, otto mesi di squalifica per Sibilli

02 Ott 2025 - 18:00
© Getty Images

© Getty Images

Brutta notizia per il Bari e per Giuseppe Sibilli: come si legge nel comunicato emesso dalla Procura Federale, l'attaccante è stato squalificato per sedici mesi "per aver effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022-23 alla stagione sportiva 2024-25, numerose scommesse sportive presso concessionari autorizzati aventi oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della UEFA e della FIFA". Per intenderci, un provvedimento simile a quello adottato per i più noti casi di Tonali e Fagioli. L'allontanamento dal campo avrà, però, la durata di otto mesi, visto che la restante metà della pena sarà commutata in prescrizioni alternative in cui l'atleta dovrà partecipare a incontri pubblici presso associazioni dilettantistiche o centri che combattono la ludopatia.

