Bari, Longo: "Nostro percorso finora poco valorizzato"

"Bisogna ripartire con coraggio, entusiasmo e ferocia. Cerco di trasmettere ai ragazzi sempre fiducia nei propri mezzi. Le battute d'arresto ci possono essere, ma noi abbiamo finora fatto cose eccezionali": cosi' l'allenatore del Bari, Moreno Longo, ha presentato la gara di domani al San Nicola contro il SudTirol. Sul cammino del club in questo torneo il tecnico ha spiegato: "Le sconfitte pesano sempre. Anche quella di Pisa dopo 14 risultati utili. Noi dobbiamo creare una mentalità vincente. Troppi pareggi? E' stato valorizzato poco il nostro percorso finora. Non era scontato fare questo cammino. Ci sono tanti organici superiori al nostro, mentre noi siamo andati oltre le aspettative. I pari sono frutto anche di prestazioni convincenti nelle quali c'e' mancato qualcosa in più". "Falletti? Deve ritrovare la condizione dopo l'infortunio. A Pisa l'ho visto in crescita. Sono sicuro che ci darà tanto", ha aggiunto.