Bari, Longo: "Dobbiamo osare per battere il Pisa"

"Andiamo a giocare su un campo molto difficile. Dobbiamo saper osare per vincere contro un avversario di prim'ordine": così il tecnico del Bari Moreno Longo ha presentato la sfida di venerdì sera (alle 20.30) in trasferta contro il Pisa. "Falletti e Sibilli sono fondamentali per noi: hanno qualità e colpi per risolvere le partite con la giocata del singolo. In una stagione ci sono vari momenti altalenanti per tutti. Sono convinto che possono darci tanto e dare tanto alla squadra", ha aggiunto sui due fantasisti, finora sottotono nel torneo. "Dorval? In estate poteva cambiare aria o valutare altre situazioni, ma io ho chiesto al ds Magalini di trattenerlo qui, perchè ne riconosco il valore", ha detto ancora sul franco-algerino, tra le rivelazioni della cadetteria (autore di 4 gol finora). "I play off? Tutto è possibile nel campionato di serie B. Davanti ci sono squadra battistrada con numeri importanti. Tutto è molto serrato e stretto. Questo e' il classico torneo nel quale con due vittorie sei nei piani alti, con due ko puoi scendere. La continuità resta fondamentale, ma il distacco tra la terza e la quarta resta importante", ha concluso Longo.