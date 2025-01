Bari, Longo: "Continuità e mentalità contro Reggiana"

"Con lo Spezia abbiamo giocato un'ottima gara, su livelli alti. Dobbiamo ambire ad esprimerci con quella intensità anche con la Reggiana. Affronteremo un avversario che ha avuto una evoluzione importante, è cresciuto e ha numeri rilevanti, in ottimo stato di forma, con un gioco difficilmente decifrabile": così il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha presentato nella conferenza al San Nicola la trasferta in Emilia. "Dobbiamo crescere come mentalità e continuità. Le parole devono essere correlate ai fatti. vogliamo iniziare il 2025 con il piede giusto", ha aggiunto. "Abbiamo Tripaldelli e Favilli out per acciacchi ma in fase di recupero, mentre non e' convocato Matino perche' sta valutando offerte di mercato", ha concluso Longo facendo il punto sulla situazione dei disponibii..