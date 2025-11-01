Bari, Caserta: "Migliorare fase di possesso palla'

"Il Cesena è una squadra che sta bene, ha una chiara identità. Sta facendo un avvio di campionato molto positivo. Noi dobbiamo ritrovare la lucidità, soprattutto in fase di possesso palla, quella che ci ha contraddistinto in positivo nelle prime partite. Abbiamo lavorato con serenità": così il tecnico del Bari, Fabio Caserta, ha presentato la gara con i romagnoli di domani alle 15 al San Nicola. "Non commento la posizione (di contestazione, ndr) dei tifosi, dobbiamo fare il massimo la domenica. Dobbiamo concentrarci sul campo per riportare l'entusiasmo con prestazioni e risultati, per ora non all'altezza. Le parole non contano, pesa solo quello che si fa nelle partite", ha aggiunto Caserta. "Veniamo da una settimana intensa di lavoro, non interrotta dalla gara infrasettimanale. I romagnoli hanno un ottimo allenatore: Mignani a Bari ha fatto un percorso importantissimo, proseguito a Palermo e ora a Cesena", ha puntualizzato ancora. Per la formazione anti Cesena, il tecnico Caserta dovrà valutare le condizioni di Meroni e Kassama.