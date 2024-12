Barella, Darmian e Frattesi a Team Talks: "La vittoria dello scudetto rimarrà impressa nei nostri cuori"

Un contenuto speciale per avvicinare i tifosi nerazzurri ai loro idoli: Nicolò Barella, Davide Frattesi e Matteo Darmian sono stati i protagonisti del primo Team Talks, nuovo format realizzato da Inter Media House e presented by Betsson Sport. Tra aneddoti, riflessioni e ricordi emozionanti, i tre giocatori hanno condiviso momenti di vita dentro e fuori dal campo. Matteo Darmian ha portato alcune riflessioni sullo sviluppo della squadra, indicando un momento cruciale di crescita per lui e tutti i suoi compagni: “Nonostante la sconfitta, la finale di Champions ci ha dato tanto, forse più di quello che avrebbe potuto darci una vittoria. Ci ha trasmesso una consapevolezza che tutt’ora ci portiamo dietro quando scendiamo in campo”. Un segno evidente di come le esperienze difficili possano trasformarsi in forza collettiva. E parlando dei suoi compagni, non ha risparmiato complimenti.

Descrivendo Barella e Frattesi, ha definito quest’ultimo “un trattore” e ha sintetizzato Nicolò con tre semplici parole: “Che bel giocatore”. Arrivato alla corte nerazzurra lo scorso anno, Davide Frattesi ha raccontato le sue difficoltà iniziali nell’adattarsi a una nuova realtà, ma anche la determinazione con cui ha affrontato la sfida, la sua voglia di crescere e di adattarsi a un Club di questa portata: “Quando arrivi da una realtà diversa devi metterci tutto te stesso per metterti in pari: non è stato facile, ma a testa bassa e lavorando sodo i risultati si raggiungono”. I tre giocatori hanno poi condiviso i loro ricordi più significativi con la maglia dell’Inter.

Per Darmian, “I successi sono sempre speciali, ma l’anno scorso la vittoria dello Scudetto e della seconda stella sono stati incredibili”. Un sentimento condiviso da Barella, che ha sottolineato l’unicità di quel trionfo: “Ci sono tanti ricordi che vale la pena menzionare, ma lo scudetto rimarrà impresso nei nostri cuori”, ricordando che è stato conquistato in occasione del derby. Barella ha parlato anche del suo legame con Gigi Riva, che è per lui un punto di riferimento: “Per me è sempre stato un esempio da seguire, non solo come giocatore, ma come figura al di fuori della maglia”. Il sostegno instancabile dei tifosi è stato un altro tema centrale dell’incontro; Barella ha descritto l’atmosfera magica dello stadio: “Negli ultimi anni San Siro è stato fantastico, ma il momento che mi ha emozionato di più è stata la semifinale di Champions con il Milan. Il boato dopo la vittoria e il passaggio in finale non lo dimenticherò mai”. Darmian ha aggiunto il ricordo della serata che ha preceduto la vittoria dello scudetto: “Vedere lo stadio prima della partita, pieno di aspettative e passione, è stato unico”. Frattesi, invece, ha rievocato un altro momento indimenticabile: “Contro il Verona, l’ultimo minuto: dal campo avevi l’impressione che i tifosi ti venissero incontro, un’emozione pazzesca”.