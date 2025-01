Barcellona presenta ricorso al Csd per Olmo e Victor

Il Consiglio superiore dello sport spagnolo ha ricevuto l'appello del Barcellona per i casi di Dani Olmo e Pau Victor. Lo rende noto la stampa spagnola, secondo cui questa mattina è arrivata la lettera del club azulgrana per ottenere la misura cautelare, ultima strada sportiva rimasta evitare di perdere a costo zero Dani Olmo e Pau Victor. Una decisione che spetta ora al segretario di Stato per lo Sport e presidente della CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Una volta ricevuto, come ha appreso Mundo Deportivo, i servizi legali del Consiglio Superiore dello Sport inizieranno a studiarlo. Il CSsd se lo ritiene necessario può richiedere all'altra parte di fornire tutta la documentazione. In questo caso, LaLiga e RFEF, in quanto istituzioni che hanno adottato congiuntamente la decisione in conformità con l'accordo di coordinamento tra le due.