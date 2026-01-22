Barcellona, per Pedri un mese di stop per problemi muscolari

Il Barcellona ha comunicato che il centrocampista Pedri dovrebbe restare fuori per un mese a causa di un infortunio al bicipite femorale. Pedri si è infortunato alla gamba destra nella vittoria per 4-2 contro lo Slavia Praga in Champions League di mercoledì. Il Barcellona ha confermato l'infortunio giovedì. Il 23enne nazionale spagnolo è caduto a terra vicino al centrocampo durante un contropiede dei padroni di casa ed è stato sostituito da Dani Olmo al 61' minuto. Il centrocampista ha fornito un assist per uno dei gol di Fermín López nel primo tempo.