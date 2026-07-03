Barcellona, Midea nuovo sponsor di manica

Midea, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici intelligenti, e FC Barcellona, campione in carica della Liga e della Supercoppa spagnola, hanno annunciato una collaborazione quinquennale a partire dalla stagione 2026/27. In qualità di Main Partner di FC Barcellona, il logo Midea comparirà per la prima volta sulla manica delle divise da gara e da allenamento del club. Inoltre, Midea beneficerà di un'ampia visibilità durante le partite casalinghe della Liga dell'FC Barcellona.
Durante l’evento di lancio, tenutosi presso il Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), FC Barcelona ha presentato il nuovo Home Kit 2026/27, inaugurando l’accordo quinquennale con Midea. La collaborazione rappresenta una nuova tappa centrale nella strategia globale di marketing sportivo dell’azienda, oltre che un importante strumento per rafforzare la presenza del brand a livello internazionale ed entrare in contatto con gli utenti di tutto il mondo.
Nel corso delle prossime cinque stagioni, l'influenza sportiva globale e l'ampia fan base del club contribuiranno a rafforzare la presenza di Midea attraverso attività di comunicazione dedicate ai matchday, contenuti co-creati, iniziative di fan engagement e attivazioni locali nei mercati chiave. La partnership permetterà inoltre di valorizzare il legame tra prestazioni sportive, innovazione tecnologica e vita domestica moderna, avvicinando quante più persone possibili a esperienze di vita smart, pratiche e di alta qualità offerte da Midea.
FC Barcellona ha vinto 29 campionati spagnoli e 5 UEFA Champions League, affermandosi come una delle società calcistiche più influenti al mondo. Grazie alla sua ricca storia, alla sua peculiare cultura calcistica e al suo grande fascino internazionale, il club vanta oltre 450 milioni di tifosi in tutto il mondo e uno share televisivo annuo di oltre 545 milioni di spettatori.
In qualità di leader mondiale nel settore degli elettrodomestici intelligenti, Midea lavora da tempo per migliorare i prodotti e l’esperienza utente attraverso innovazione tecnologica, comprensione delle esigenze dei consumatori e operazioni su scala globale. Questa partnership non rappresenta solo un passo importante nell’espansione del marchio Midea a livello globale, ma anche un’ulteriore opportunità di approfondire la convergenza tra sport, tecnologia e lifestyle.
Guardando al futuro, Midea farà del calcio un mezzo per entrare in relazione con i consumatori a livello internazionale, integrando tecnologia innovativa e qualità della vita in esperienze sempre più coinvolgenti, sia nei giorni di gara sia nella quotidianità, e rafforzando ulteriormente l’influenza del brand su scala globale. Insieme a FC Barcelona, Midea continuerà a esplorare il punto d’incontro tra sport e tecnologia, creando nuove opportunità per coinvolgere i consumatori in tutto il mondo.