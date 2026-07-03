Barcellona, Midea nuovo sponsor di manica

Guardando al futuro, Midea farà del calcio un mezzo per entrare in relazione con i consumatori a livello internazionale, integrando tecnologia innovativa e qualità della vita in esperienze sempre più coinvolgenti, sia nei giorni di gara sia nella quotidianità, e rafforzando ulteriormente l’influenza del brand su scala globale. Insieme a FC Barcelona, Midea continuerà a esplorare il punto d’incontro tra sport e tecnologia, creando nuove opportunità per coinvolgere i consumatori in tutto il mondo.