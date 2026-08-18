Juve, show di Radu nell'amichevole in famiglia: chi è il portiere classe 2007

Riccardo Adrian Radu brilla nell'amichevole Juventus-Next Gen. Riflettori sul portiere classe 2007 nel giorno del blitz di Vicario.

18 Ago 2026 - 12:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Riccardo Radu © instagram

Riccardo Radu © instagram

Ieri riflettori puntati sul talento di Riccardo Adrian Radu, classe 2007 cresciuto da quando aveva 9 anni nella cantera bianconera, protagonista assoluto con interventi prodigiosi su Kolo Muani durante la tradizionale amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen all'Allianz Stadium.

L'exploit del diciassettenne italo-rumeno (è infatti titolare nella Romania U19) - alto 192 cm, promosso in Serie C con la Next Gen da Brambilla e con alle spalle una chiamata in prima squadra contro l'Atalanta - è arrivato proprio in concomitanza con le visite mediche di Guglielmo Vicario, approdato a Torino in prestito dal Tottenham per rilevare il posto di Di Gregorio.

Ultimi video

06:29
Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

00:17
13 MCH ARRIVO MOREIRA 18/08 MCH

Milan, Moreira è in città: il primo saluto nel nuovo colpo rossonero

03:02

Tacchinardi carica la Juve: "Solo Inter e Napoli superiori, Vlahovic mi ha deluso! Mercato? Serve..."

03:11
Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della quarta giornata

Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della quarta giornata

00:57
Tacchinardi: "Vi dico perché la Juve può fare un grande campionato. Ma c'è un grosso punto di domanda…

Tacchinardi: "Juve, puoi fare bene. Ma c'è un grosso punto di domanda…

00:56
Viviano: "La mia opinione su Vicario alla Juventus! È una scelta…"

Viviano: "Ecco mia opinione su Vicario alla Juventus"

01:59
Gaspar: "Primo tempo da dimenticare"

Gaspar: "Primo tempo da dimenticare"

05:44
Di Francesco: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione e mettere qualità lì davanti"

Di Francesco: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione e mettere qualità lì davanti"

02:22
Ceccaroni: "Abbiamo onorato un pubblico fantastico, cammino in Coppa Italia? Mai dire mai"

Ceccaroni: "Abbiamo onorato un pubblico fantastico, cammino in Coppa Italia? Mai dire mai"

03:26
Inzaghi: "Partita perfetta, peccato per Joronen. Pubblico? Una cosa mai vista"

Inzaghi: "Partita perfetta, peccato per Joronen. Pubblico? Una cosa mai vista"

03:30
Berti: "Bellissimo esordire con un gol alla prima partita con la Cremonese"

Berti: "Bellissimo esordire con un gol alla prima partita con la Cremonese"

02:57
La moviola di Cremonese-Sampdoria infiamma lo studio: era rigore su Vandeputte?

La moviola di Cremonese-Sampdoria infiamma lo studio: era rigore su Vandeputte?

02:40
Cicconi: "Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare nelle letture"

Cicconi: "Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare nelle letture"

00:18
CLIP MOREIRA ALLENAMENTO MAGLIA MILAN 17/08 SRV

La profezia di Moreira: il 2 agosto si allenava con la maglia del Milan

02:00
La moviola di Palermo-Lecce: Pierozzi interviene su N'Dri, era rigore?

La moviola di Palermo-Lecce: Pierozzi interviene su N'Dri, era rigore?

06:29
Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

Corradi: "Contento della prestazione, partita vera"

I più visti di Calcio

DICH VICARIO SU BUFFON (2022) 17/08 SRV

Vicario nel 2022 parlava così di Buffon: "Idolo? Da ragazzino…"

Spalletti: "Con Elkann sono tornato a fare il secondo! Nessuna perplessità su Vicario"

Spalletti: "Con Elkann sono tornato a fare il secondo! Nessuna perplessità su Vicario"

MCH VICARIO ARRIVO J MEDICAL 17/08

I tifosi Juve accolgono Vicario: "Quanto sei grande! Finalmente abbiamo un portiere"

Amichevole Juventus-Juventus Next Gen: l'invasione di campo chiude il match, vincono i grandi per 2-0

Filippo Galli risponde a Maldini: "Parla di settore giovanile ma non se n'è mai occupato. Sul figlio Daniel... "

La Juve ha scelto Vicario

La Juve ha scelto Vicario

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:21
Coppa Italia, Pisacane squalificato per un turno
ERLING HAALAND, MAN CITY
12:17
Guardiola e il richiamo ad Haaland: "Perché non lotti? Mi vergogno... "
Riccardo Radu
12:01
Juve, show di Radu nell'amichevole in famiglia: chi è il portiere classe 2007
Hossam Hassan 
11:47
Caos Hossam Hassan: rissa tra ex e moglie, il ct dell'Egitto sviene
11:16
Rodrigo Mora va alla Roma, Damiano David sui social: "Mi metto a piangere"