Juve, show di Radu nell'amichevole in famiglia: chi è il portiere classe 2007

L'exploit del diciassettenne italo-rumeno (è infatti titolare nella Romania U19) - alto 192 cm, promosso in Serie C con la Next Gen da Brambilla e con alle spalle una chiamata in prima squadra contro l'Atalanta - è arrivato proprio in concomitanza con le visite mediche di Guglielmo Vicario, approdato a Torino in prestito dal Tottenham per rilevare il posto di Di Gregorio.