Leo Messi potrebbe fare il suo debutto stagionale nella prima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. L'attaccante argentino ha ricevuto l'ok da parte dello staff medico del Barcellona per unirsi ai compagni. Completati due allenamenti con il gruppo, Messi si sente pronto per iniziare la propria annata. Valverde potrebbe dunque utilizzarlo a gara in corso, per aiutarlo a mettere minuti sulle gambe.