Barcellona: Lewandowski costretto a uscire contro il Celta Vigo

Grande apprensione in casa Barcellona per le condizioni di Robert Lewandowski sia in ottica Liga ma soprattutto Champions League, dove i catalani sono attesi dalla semifinale contro l'Inter (andata 30 aprile e ritorno 6 maggio). L'attaccante polacco, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio al 78' del match contro il Celta Vigo per un problema muscolare. Prima di lasciare il posto a Gavi, Lewa si è accasciato a terra toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra. "Dobbiamo aspettare fino a domani per effettuare i test e saperne di più" ha dichiarato il tecnico Hansi Flick dopo la vittoria in rimonta da 1-3 a 4-3 in pieno recupero contro il Celta Vigo. Dalla Spagna, però, le prime indiscrezioni sono alquanto pessimistiche e Lewandowski potrebbe rimanere fermo ai box per tre settimane, saltando così il doppio impegno di Champions League.