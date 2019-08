Primo allenamento e subito un inconveniente per Leo Messi. Il fenomeno del Barcellona ha abbandonato la sessione per un fastidio alla gamba destra e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo. I blaugrana hanno così comunicato che il numero 10 non prenderà parte alla tournée in America: per lui niente doppia sfida con il Napoli.