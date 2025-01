Barcellona, la gaffe di Balde: "Cosa penso del gioco di Gasperini? Non lo conosco, chi è?"

Il difensore del Barcellona Alejandro Balde ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta in Champions League ed è stato protagonista di un siparietto esilarante quando è stato colto completamente impreparato da una domanda all'apparenza semplice, diciamo scontata: "Cosa pensi del gioco di Gasperini?". Il giocatore ha così dapprima replicato: "Non ne ho idea...", sorprendendo i giornalisti presenti. Balde si è poi girato verso chi era seduto al suo fianco chiedendo chi fosse Gasperini. Continuando a non capire, Balde ha poi continuato: "Non ho capito di quale giocatore stessimo parlando. Quale giocatore intendevi?". Il terzino del Barcellona poi si è infine arreso e ha chiesto "Chi è"?, scatenando le risate della sala stampa. Alla fine gli è stato spiegato chi fosse l'allenatore dell'Atalanta e Balde ha così risposto: "Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire. Non lo conosco".