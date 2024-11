UNDER 21, KAYODE: "CON LA FRANCIA COME UNA FINALE D'EUROPEO"

"Sarà un'emozione e un grande onore giocare questa partita, che dovremo affrontare come fosse una finale dell'Europeo. La Francia ha molti giocatori di talento ma anche noi siamo una grandissima squadra". Così il difensore dell'U.21 Michael Olabode Kayode a 48 ore dalla partita che gli Azzurrini giocheranno con la Francia a Empoli, un'amichevole che tutto il gruppo guidato da Carmine Nunziata prende molto sul serio, un test importante per misurarsi in vista della fase finale dell'Europei di categoria della prossima primavera.