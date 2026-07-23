Pedraza: "Felice di essere alla Lazio, l'obiettivo è l'Europa"

"Sono molto contento di unirmi alla famiglia della Lazio, per me dal primo momento era chiaro che volevo essere qui. Il gruppo mi ha accolto molto bene, in fondo Italia e Spagna sono simili e questo facilita molto le cose. l'Italia mi attirava molto ed è stata importante la fiducia che tutti hanno riposto in me. L'obiettivo deve essere quello di giocare per l'Europa, poi se riusciamo a essere competitivi magari si riuscirà a ottenere un titolo, l'anno scorso la Lazio ha giocato una finale di coppa". Così Alfonso Pedraza, difensore della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Il laterale, poi, a chi chiede della contestazione dei tifosi, sottolinea di aver "visto poco quello che succede fuori di qui, mi concentro a dare il meglio per questo club. Mi auguro di riuscire a utilizzare le mie capacità e di adattarmi al calcio italiano". Infine un pensiero sul tecnico Gattuso che, come sottolinea Pedraza, "mi conosce, sa quello che posso dare. Il calcio è così, passano gli allenatori così come i giocatori e bisogna abituarsi. Io titolare? Mi concentro nel dare il meglio, poi deciderà il mister", conclude.