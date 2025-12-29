Barça, Araujo fuori dal tunnel: in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali

Ronald Araujo aveva detto basta. Il centrale del Barcellona dopo l'espulsione costata ai blaugrana la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, e la conseguente valanga di critiche e insulti sui social, aveva deciso in accordo con il club di fermarsi a tempo determinato. Il ragazzo non era più sereno e temeva che questa scarsa lucidità potesse influire anche sulle sue prestazioni in campo. Araujo da quel 25 di novembre è sparito: nel frattempo un viaggio spirituale a Tel Aviv per ritrovarsi nella Fede e il ritorno in Uruguay in questo periodo di feste, per stare vicino alla famiglia in un momento difficile.