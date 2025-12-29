Barça, Araujo fuori dal tunnel: in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali

© italyphotopress
Ronald Araujo aveva detto basta. Il centrale del Barcellona dopo l'espulsione costata ai blaugrana la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, e la conseguente valanga di critiche e insulti sui social, aveva deciso in accordo con il club di fermarsi a tempo determinato. Il ragazzo non era più sereno e temeva che questa scarsa lucidità potesse influire anche sulle sue prestazioni in campo. Araujo da quel 25 di novembre è sparito: nel frattempo un viaggio spirituale a Tel Aviv per ritrovarsi nella Fede e il ritorno in Uruguay in questo periodo di feste, per stare vicino alla famiglia in un momento difficile.
Oggi il Barcellona si ritrova per il primo allenamento post Natale e, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, ci sarà anche Araujo. Il capitano blaugrana in questo mese abbondante è stato seguito da un preparatore atletico istruito dallo staff del Barça: per questo il difensore non dovrebbe avere problemi ad allenarsi subito con il resto del gruppo. Oggi l'allenamento dei Catalani sarà anche a porte aperte: un bel modo per prendersi l'abbraccio dei tifosi e sentire l'affetto e la vicinanza del mondo blaugrana.