Calcio

Tonali ringrazia i tifosi del Newcastle: "Mai giudicato per il caso scommesse"

29 Dic 2025 - 17:32

Si parla tanto di un possibile ritorno di Sandro Tonali in Serie A ma, per il momento, l'ex Milan sembra soddisfatto al Newcastle. Il centrocampista della nazionale ha palrato così del rapporto con il club londinese e i suoi tifosi durante i mesi complessi della squalifica per il caso scommesse: "Tanti nel mondo del calcio, così come nella vita, ti giudicano superando la linea di quello che ti fa bene e quello che ti fa male. I tifosi del Newcastle però con me non l'hanno mai fatto. Sanno bene cosa ho fatto, si informano e capiscono, ma non giudicano. Mi hanno trasmesso questo principio del non giudicare, ora anche io sono così", ha detto Tonali nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. 

