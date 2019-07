Balotelli e la scommessa: "Pensate ai veri problemi. Salvini, io me la rido". E al protagonista del "tuffo" arriva la multa L'attaccante torna sulla scommessa dello scooter in acqua: "E non infangate il nome del mio amico" Facebook

10/07/2019

Mario Balotelli all'attacco dopo la scommessa dello scooter che gli è costata una denuncia e le dure parole di Matteo Salvini. L'attaccante, attualmente senza contratto e in cerca di una squadra per la prossima stagione, ha pubblicato diverse storie e un post su Instagram cercando di ridimensionare il polverone che aveva alzato, oltre a difendere l'amico Catello (che si era gettato in acqua sul motorino per 2.000 euro) e ribattere al vicepremier.

Balo ha pubblicato tre clip in cui si vede del liquame scaricato in mare e il commento. "Concentratevi sui veri problemi o forse devo dire che sono stato io che magari intervenite subito?" di fatto criticando chi l'ha tacciato di inquinamento ambientale. Poi si è rivolto a Salvini pubblicando la copertina di "Ci rido sopra - Crescere con la pelle nera nell'Italia di Salvini", libro del rapper afro-italiano Tommy Kuti.



Infine, con un post ha difeso Catello Buonocore: "Io, Pia e Catello, amico di una vita! Presente ai miei compleanni, ed io ai suoi, i nostri bimbi giocano assieme... quindi quando una persona ha poche ma buone vere e durature amicizie per favore non provate ad infangarle!". Lo stesso Catello si è scusato: "Niente da aggiungere, solo tante scuse al popolo napoletano. Era una ragazzata da persone mature".

LA SANZIONE Mentre Balo lo difende, però, a Catello Buonocore è stata notificata la multa per il "tuffo" in mare con lo scooter. Ammonta a circa mille euro, che potrebbero diventare 4mila se il pagamento dovesse avvenire oltre i 60 giorni, la sanzione amministrativa che il Reparto reati contro l'ambiente della Polizia Municipale di Napoli ha comminato all'imprenditore. Una sanzione amministrativa èstata comminata anche al proprietario del motoveicolo il quale sarà tenuto a versare l'intera cifra se Buonocore non dovesse pagare. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal capitano Enrico Del Gaudio, hanno sequestrato a fini di confisca lo scooter, sprovvisto di polizza assicurativa e di revisione, e contestato anche la guida senza casco a Buonocore. Sottratti anche 5 punti dalla patente al trasgressore e al proprietario del motoveicolo.

