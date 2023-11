Balotelli: "Donnarumma sarebbe rimasto al Milan, i tifosi non possono capire"

Mario Balotelli aggiunge un tassello alla vicenda Gianluigi Donnarumma, proprio pochi giorni dopo il ritorno del portiere a San Siro e la contestazione dei tifosi del Milan: "Mi è spiaciuto per Gigio, le cose che sono successe per davvero non si sanno, i milanisti non possono capire ma mi dispiace perché non merita questo trattamento". L'attaccante continua: "Se avesse potuto, sarebbe rimasto al Milan. So ciò che è successo e lui non ha alcuna colpa". Balo, comunque, giustifica i tifosi rossoneri: "Per quello che sanno della vicenda, ci sta che si comportino così ma Donnarumma non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla".