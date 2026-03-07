Ballack e il dramma del figlio perso: "Difficile superare quanto accaduto, non riesco a parlarne"

Intervistato da SkySportDe, Michael Ballack, ex campione tedesco, è tornato sulla morte del figlio Emilio, scomparso in occasione di un incidente stradale nel 2021. "Per me è molto difficile parlare di lui - ha esordito il 49enne. Solo chi prova questo può capire certe emozioni. Vivi un processo di negazione, vorrei dire di più ma non riesco. Il lavoro, la famiglia, gli altri due nostri figli mi aiutano a cercare di superare il tragico evento. Ringrazio tutti per il grande sostegno che ho ricevuto".