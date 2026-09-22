Baldini a sorpresa : "Il calcio italiano è più rappresentato dal Frosinone, ho tifato per loro"

I ciociari rappresentano un esempio virtuoso di impiego di calciatori azzurri, bilanciando giovani e giocatori d'esperienza. A disposizione di Alvini - la cui storia è "bellissima e che merita un premio", ha detto Baldini - ci sono alcuni dei talenti che si sono messi in luce in questo sorprendente avvio di stagione. Una partenza quasi insolita per il calcio nostrano, che ha conosciuto campioncini come Cisse, Lulli, Favasuli, "ragazzi che sono felici quando si incontrano di nuovo, è un momento di entusiasmo per loro, ridono, scherzano". "Questo significa che anche il percorso dell'Under 21 è importante nella crescita di questi ragazzi – riconosce il ct degli azzurrini - "ha portato molti di loro a credere più in se stessi, a maturare più velocemente".