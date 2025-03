Bagni, ex di Inter e Napoli: "Uno scudetto per due"

"Siamo rimasti in due per lo scudetto, Inter e Napoli". E' il verdetto del doppio ex Salvatore Bagni, ospite di 'Radio Anch'io Sport' (Rai Radio 1), sul duello tra Inzaghi e Conte ad otto giornate dalla fine del campionato di A. Contro il Milan Bagni ha visto una "grande prestazione del Napoli ieri nel primo tempo, ha sofferto alla fine ma è una squadra che si esalta nelle difficoltà. Si è sempre pensato che con una sola partita a settimana non ci potessero infortuni o giocatori che si fermano come è successo a McTominay. Ma, nel momento più delicato con diversi problemi e assenza, Conte si è ritrovato con tre-quattro titolari in più come Spinazzola, Gilmour e Juan Jesus, tutti giocatori che inizialmente non erano così considerati. E ora il Napoli se la gioca, deve evitare cali di rendimento come tra primo e secondo tempo, ma capisco che la paura di non poter arrivare a risultato pieno e non potersi giocare lo scudetto fino alla fine può condizionare". "C'è stato un periodo in cui l'Inter non ha approfittato del momento negativo del Napoli e viceversa - ha sottolineato ancora l'ex centrocampista -. Vedendo la partita (contro l'Udinese, ndr), i nerazzurri hanno superato il momento più negativo. Sta recuperando giocatori importanti, come Dimarco. L'Inter ha due squadre, può fare diversi cambi, me li aspetto anche in Coppa Italia". In Champions "giocherà col Bayern con la miglior formazione, ma non possono sbagliare in campionato contro Parma e Cagliari. Inter avvantaggiata, ma il Napoli ci crede".