Azzurrini a caccia dei sedicesimi al Mondiale U17, Favo: "Bolivia pericolosa"

Dopo il successo di misura per 1-0 sui padroni di casa del Qatar, la Nazionale Under 18 tornerà in campo domani, giovedì 6 novembre (ore 15.30 locali/13.30 italiane), sul campo 3 dell'Aspire Zone di Doha, affronterà i pari età della Bolivia, nella seconda giornata del Gruppo A del Mondiale Under 17, in corso in Qatar. "Non sarà una partita semplice - avverte il tecnico Massimiliano Favo -, perché la Bolivia, come tutte le squadre sudamericane, abbina qualità tecnica e grande agonismo. All'esordio hanno perso 3-1 contro il Sudafrica, quindi vorranno riscattarsi con noi. Sappiamo che è una partita importante, perché potrebbe spalancarci le porte dei sedicesimi di finale con un turno di anticipo". Gli Azzurrini, che ieri si sono allenati sui campi del centro sportivo dell'Al Erssal, oggi pomeriggio svolgeranno la consueta rifinitura per definire gli ultimi dettagli in vista della partita di domani.