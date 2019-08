In casa Atletico Madrid si ferma Diego Costa. L'attaccante, comunicano in una nota i colchoneros, ha riportato una lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Il giocatore, infortunatosi nell'amichevole giocata a Stoccolma contro la Juve, eè stato sottoposto a risonanza magnetica. L'entità del recupero non è stata comunicata dal club ma Diego Costa rischia di restare ai box per alcune settimane.