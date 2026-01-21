Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"

21 Gen 2026 - 23:49

"Questa vittoria rappresenta la spinta in una stagione difficile in tanti sensi, tra tanti infortuni. Alla vigilia sembravamo già battuti per le quattro assenze, siamo passati dalle stalle alle stelle". Ernesto Valverde commenta la vittoria in rimonta per 3-2 dell'Athletic Bilbao in casa dell'Atalanta nella penultima giornata di League Phase di Champions League: "Nel primo tempo non abbiamo giocato un buon calcio perché abbiamo sofferto il pressing. Nel secondo, entrato Sancet ma anche gli altri, siamo riusciti a giocare bene meritando la vittoria", spiega il tecnico dei baschi. "Stasera c'era la motivazione giusta per essere più efficienti. Robert Navarro ha fatto molto meglio nel secondo tempo, ha gambe molto veloci e una tecnica straordinaria", prosegue Valverde elogiando la prova dell'autore dei due assist e del terzo gol del suoi. "Sono contento anche per Nico Serrano, convocato all'ultimo minuto, ha un ottimo tiro e posso utilizzarlo in più posizioni". L'allenatore dell'Athletic Club prova a spiegare la tattica del primo tempo: "Non era esattamente una difesa a tre centrali, c'era Gorosabel a destra che aiutava rientrando". Infine, sulle chances di agguantare i playoff di accesso agli ottavi di finale: "Nella Liga non abbiamo i punti che avremmo dovuto raccogliere, in Champions invece è una cosa incredibile. Allo Sporting Lisbona penseremo poi, adesso ci aspetta il Siviglia che è una tappa molto importante - chiude Valverde -. Abbiamo affrontato avversari di grandissimo livello prendendo spesso gol nel primo tempo, tra l'Arsenal e il Borussia Dortmund".

Ultimi video

02:14
Stasera Juventus-Benfica

Stasera Juventus-Benfica

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

02:11
Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

Callegari: "A Dortmund partita decisiva per un piazzarsi meglio nei playoff"

01:36
Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

01:02
Domani Roma-Stoccarda

Domani Roma-Stoccarda

01:37
I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

02:07
Stasera Atalanta-Bilbao

Stasera Atalanta-Bilbao

01:46
La sfida Spalletti-Mou

La sfida Spalletti-Mou

01:02
13 DICH GASPERINI PRE EUROPA 21/1 DICH

Gasp avvisa il Milan: "In Europa stiamo bene, ma siamo concentrati sul campionato. Bailey libera un posto..."

02:20
Mourinho-story a Torino

Mourinho-story a Torino

02:14
Stasera Juventus-Benfica

Stasera Juventus-Benfica

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
Juve-Benfica, Mourinho fra infortuni e preoccupazioni: "Orgoglioso dei miei ragazzini, ma sarà dura qualificarci"
23:49
Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"
22:35
Spalletti, serata folle: litiga con un tifoso e "schiaffeggia" Openda
18:53
Fiorentina, Parisi ko: lesione del bicipite femorale sinistro
18:14
Funerali Commisso, Funaro: "Cerimonia molto sentita, non potevamo non esserci"