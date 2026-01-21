Athletic Bilbao, Valverde: "Abbiamo meritato la vittoria"

"Questa vittoria rappresenta la spinta in una stagione difficile in tanti sensi, tra tanti infortuni. Alla vigilia sembravamo già battuti per le quattro assenze, siamo passati dalle stalle alle stelle". Ernesto Valverde commenta la vittoria in rimonta per 3-2 dell'Athletic Bilbao in casa dell'Atalanta nella penultima giornata di League Phase di Champions League: "Nel primo tempo non abbiamo giocato un buon calcio perché abbiamo sofferto il pressing. Nel secondo, entrato Sancet ma anche gli altri, siamo riusciti a giocare bene meritando la vittoria", spiega il tecnico dei baschi. "Stasera c'era la motivazione giusta per essere più efficienti. Robert Navarro ha fatto molto meglio nel secondo tempo, ha gambe molto veloci e una tecnica straordinaria", prosegue Valverde elogiando la prova dell'autore dei due assist e del terzo gol del suoi. "Sono contento anche per Nico Serrano, convocato all'ultimo minuto, ha un ottimo tiro e posso utilizzarlo in più posizioni". L'allenatore dell'Athletic Club prova a spiegare la tattica del primo tempo: "Non era esattamente una difesa a tre centrali, c'era Gorosabel a destra che aiutava rientrando". Infine, sulle chances di agguantare i playoff di accesso agli ottavi di finale: "Nella Liga non abbiamo i punti che avremmo dovuto raccogliere, in Champions invece è una cosa incredibile. Allo Sporting Lisbona penseremo poi, adesso ci aspetta il Siviglia che è una tappa molto importante - chiude Valverde -. Abbiamo affrontato avversari di grandissimo livello prendendo spesso gol nel primo tempo, tra l'Arsenal e il Borussia Dortmund".