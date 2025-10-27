Verso Atalanta-Milan, Juric: "Siamo in crescita, ci manca solo il gol. Tutto chiarito con Carnesecchi"

A questo punto della stagione nello scorso campionato la Dea aveva solamente un punto in più: "Io vedo una squadra che ha creato tanto, ma che non è riusciti a concretizzare il lavoro fatto. Avremmo otto punti in più se i nostri attaccanti fossero stati in una forma migliore. Bisogna analizzare la situazione con chiarezza: abbiamo avuto tanti infortuni, poi c'è stata la vicenda Lookman e tanti giocatori possono migliorare, come Krstovic che sta crescendo in allenamento e tocca molti palloni".