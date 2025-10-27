Verso Atalanta-Milan, Juric: "Siamo in crescita, ci manca solo il gol. Tutto chiarito con Carnesecchi"

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia del match contro il Milan: "Con gli attaccanti in forma avremmo 8 punti in più"di Max Cristina
Imbattuta nelle prime otto giornate, ma con solo due vittorie all'attivo. L'Atalanta di Ivan Juric nel turno infrasettimanale di Serie A affronta una sfida cruciale per l'alta classifica contro il Milan di Allegri, una opportunità - vincendo - di accorciare in classifica e rilanciare le proprie ambizioni. "Escludendo il primo tempo di Cremona ho sempre visto una squadra viva - ha commentato Juric in conferenza stampa alla vigilia del big match -. L'Atalanta è stata in calo di prestazione solamente in quei 45 minuti, però dipende dai punti di vista".
A questo punto della stagione nello scorso campionato la Dea aveva solamente un punto in più: "Io vedo una squadra che ha creato tanto, ma che non è riusciti a concretizzare il lavoro fatto. Avremmo otto punti in più se i nostri attaccanti fossero stati in una forma migliore. Bisogna analizzare la situazione con chiarezza: abbiamo avuto tanti infortuni, poi c'è stata la vicenda Lookman e tanti giocatori possono migliorare, come Krstovic che sta crescendo in allenamento e tocca molti palloni".
Per Allegri, prossimo avversario in panchina di Juric, quella di Bergamo è uno scontro diretto per la Champions: "Lui è un tecnico intelligente e quando parla analizza la situazione con lucidità. Ci rispetta e vuole fare una grande partita. Noi vogliamo giocarcela e contenere i loro giocatori importanti, come Modric e Leao, nel migliore dei modi".
L'Atalanta è nel pieno del tour de force considerando anche gli impegni europei: "Ci sta mancando brillantezza davanti alla porta, ma il secondo tempo di Cremona mi è piaciuto. Muscolarmente c'è chi ha già recuperato e chi meno, ma analizziamo giorno per giorno. De Ketelaere l'avrei fatto riposare a Cremona, ma l'ho visto bene e quindi l'ho messo in campo. Ora valuteremo, ma siamo ormai abituati a giocare con questi ritmi anche con le nazionali".
Per Juric, infine, è ancora un problema di condizione fisica e mentalità: "Stiamo ancora pagando l'estate dove c'è stata la vicenda Lookman, gli infortuni e tanto altro. Andando avanti vedremo sempre più risultati da tutti, da Scamacca a Lookman. Ho la fortuna di avere cambi che possono incidere. Lookman? Lo vedo molto dentro la squadra, gli manca soltanto il gol".
Mentre sulla polemica con Carnesecchi: "Assolutamente tutto chiarito. Sono molto soddisfatto di lui, poi è chiaro che le parole dette a caldo possono avere modi sbagliati, anche se senza malizia. Ora ripartiamo". Il portiere aveva detto: "A questi ritmi non si va avanti" e il tecnico aveva subito risposto: "Pensi a parare e a parlare di meno".