Una foto che circola sul web fa infuriare l'Atalanta: "È un falso"

03/12/2018

Da questa mattina sta facendo il giro del web un fotomontaggio della zona antistante la curva Morosini dello stadio Azzurri d'Italia di Bergamo con un cumulo di immondizia davanti e il messaggio "per farvi sentire a casa vostra" rivolto ai tifosi del Napoli in vista della partita di questa sera. Un gesto da cui l'Atalanta prede le distanze in una nota ufficiale.



Ecco il comunicato: "Atalanta Bergamasco Calcio comunica di aver preso suo malgrado visione di alcune foto, evidentemente 'fake' ed oggetto di foto-montaggio, che ritraggono una falsa rappresentazione dello stadio di Bergamo. Atalanta B.C. si dissocia da questo e da ogni altro comportamento che non sia conforme a principi di lealtà e correttezza. Nella foto sotto quello che era ed è l'effettivo stato del luogo che è sotto la costante vigilanza dei preposti".