A Eboli torneo europeo di futsal silenzioso

Saranno dodici le rappresentative nazionali maschili Under 13 e Under 15 a sfidarsi sul parquet di Eboli, nel Salernitano, il 1° e 2 luglio prossimi in occasione della terza edizione dell'European Deaf Futsal Tournament, evento sportivo internazionale riservato a giovani atleti sordi. Più di 400 partecipanti in campo e circa 2.000 presenze attese tra allenatori, famiglie e sostenitori provenienti da tutta Europa: un appuntamento che unisce sport, inclusione e promozione del territorio. L'iniziativa, organizzata dalla Sezione Provinciale ENS di Salerno con ASD Vivaio Sport e ASD Torrens Campania, è stata presentata ufficialmente presso il Comune di Eboli. Gli incontri si disputeranno secondo i regolamenti ufficiali del futsal, con l'unica eccezione legata alla comunicazione sul campo, che prevede l'uso di segnali visivi come bandiere da parte degli arbitri per garantire l'accessibilità. L'evento punta a valorizzare il talento e le capacità tecniche dei giovani sordi, sottolineando come lo "sport silenzioso" possa raggiungere livelli di eccellenza riconosciuti anche a livello internazionale. Il progetto prevede una serie di iniziative collaterali pensate per rendere l'esperienza accessibile e formativa: saranno attivati percorsi turistici inclusivi, video informativi in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Internazionale (IS), momenti di formazione dedicati ai volontari e attività nelle scuole locali. "È un orgoglio poter ospitare un evento di tale rilevanza - ha dichiarato il presidente dell'ENS, Angelo Santoro - ed è significativo che si svolga per la prima volta in Italia, dopo le precedenti edizioni in Belgio e Spagna" L'amministrazione comunale di Eboli ha evidenziato il forte impatto turistico dell'evento. "Sarà un'occasione per promuovere il nostro territorio - ha detto l'Assessore allo Sport Lucilla Polito - e per mostrare come lo sport possa diventare un ponte verso l'inclusione e la conoscenza delle nostre bellezze artistiche e culturali".