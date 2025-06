Assessore: "Stadio Roma si farà, nell'area anche campus tecnologico"

"Non posso che confermare quel che ha detto il sindaco Gualtieri: lo stadio si farà". Così Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale durante l'evento "Quo Vadis, Roma? Progetto per un futuro capitale" promosso dal Quotidiano L'Altravoce. "È un percorso lineare quello che porterà al nuovo stadio, ci confrontiamo costantemente con l'AS Roma e continuiamo a coinvolgere tutti i soggetti interessati. Voglio sottolineare - prosegue Veloccia - che in quel quadrante della città, fra Pietralata e Tiburtina, non sarà realizzato soltanto lo stadio, con tutti i servizi e la riqualifica urbana ed ambientale che lo accompagnerà, ma stiamo lavorando anche a un hub di ricerca e di innovazione: un campus tecnologico, in collaborazione con La Sapienza e una serie di servizi collegati. Sarà fondamentale, ovviamente, investire sulle infrastrutture, a partire dai trasporti". "Per quanto riguarda gli espropri - conclude Veloccia - sono stati fatti, la magistratura amministrativa ha risolto le controversie che si erano create e ormai tutti i soggetti coinvolti stanno liberando l'area".