Schifani: "Accordo Comune-Palermo Fc passo strategico per stadio"

"Esprimo grande soddisfazione per l'intesa siglata oggi tra il Comune e il Palermo Football Club per la proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera. È un passo concreto e strategico che guarda al futuro dell'impianto, rilanciandolo come luogo centrale per lo sport, la città e l'intera comunità siciliana. La prospettiva di una nuova concessione pluridecennale e di un progetto di riqualificazione conferma quanto la collaborazione tra istituzioni e soggetti privati possa generare valore". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Plaudo all'impegno del sindaco Lagalla, degli assessori comunali, del Consiglio comunale e dei vertici della società rosanero. La Regione Siciliana guarda con favore a iniziative come questa, capaci di coniugare sport, sviluppo urbano e prospettive internazionali come la candidatura a Euro 2032. Siamo al fianco di chi lavora con serietà e visione per costruire una Sicilia più moderna e competitiva", conclude.