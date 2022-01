Udinese-Atalanta 2-6: Muriel, ex senza pietà

UDINESE-ATALANTA 2-6

I nerazzurri consolidano il quarto posto contro un'Udinese in emergenza Covid

Il 2022 dell'Atalanta inizia con una vittoria. La squadra di Gasperini si conferma una macchina da trasferta battendo 6-2 con facilità l'Udinese in piena emergenza Covid-19. Per i nerazzurri vantaggio al 17' firmato da Pasalic. Raddoppio immediato, al 22', dell'ex Muriel, autore di una doppietta al 76'. Tris di Malinovskyi al 43'. Gol della bandiera dei padroni di casa con Molina (59'). Nel finale gol di Beto, Maehle e Pessina. Udinese-Atalanta, le immagini del match

































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Atalanta da scudetto lontano da Bergamo. Continua il percorso super in trasferta degli uomini di Gasperini che viaggiano a una media di 2,63 punti in questo campionato frutto di 9 vittorie e due pareggi. Tre punti quasi scontati alla Dacia Arena, ma che i nerazzurri si sono meritati con un grande primo tempo. Nulla da fare per l'Udinese con 12 calciatori positivi e tanti Primavera in panchina. I padroni di casa, sulle gambe perché senza allenamenti in settimane causa isolamento imposto dall'Asl, hanno faticato a reggere e sono crollati sotto i colpi di Pasalic, Muriel e Malinovskyi.

Un gioco da ragazzi per i bergamaschi che si sono divertiti con Muriel sugli scudi. Un ex micidiale il colombiano che ha nei friulani la sua vittima preferita: 11 gol alla squadra di cui ha vestito la maglia tra il 2012 e il 2015. Una doppietta da urlo, due reti semplicemente fantastiche. La prima nata da un contropiede fulminante dopo un errore di Pussetto. Azione personale, dribbling in area a saltare De Maio e tiro lento ma preciso a battere un incolpevole Padelli. Seconda gemma a chiudere i conti con un'altra giocata delle sue. Peccato solo per i fischi dei suoi ex tifosi al momento dell'uscita.

Primo tempo ottimo per la Dea con il vantaggio firmato da Pasalic, bravo ad anticipare tutti in area con colpo di testa calibrato, e poi tris di Malinovskiy, il più lesto a sfruttare una palla vagante in area.

Seconda frazione di gioco in cui ritmi si sono abbassati visibilmente, con l'Atalanta un po' troppo presuntuosa. Atteggiamento che ha fatto arrabbiare Gasperini, visibilmente infuriato al momento del gol della bandiera dell'Udinese al 59'. Un tiro alla distanza di Molina deviato in rete da Djimsiti con il tacco. Tocco che ha messo fuori casa Musso, l'altro grande ex della partita. Udinese in campo con il cuore, ma impossibile recuperare due gol di svantaggio.

Finale roccambolesco con gli ultimi quattro minuti di fuoco con tre gol. Prima Beto, poi il primo gol di Maehle in Serie A e nel recupero il sesto gol a chiudere i conti di Pessina. Tre punti che per l'Atalanta significano consolidare il quarto posto in classifica.

LE PAGELLE

De Maio 4,5 - Cinque minuti da incubo che pesano come un macigno. Prima non salta e si fa anticipare da Pasalic, poi si fa saltare come un birillo da Muriel: due gol per gli avversari. Affossa i suoi.

Muriel 7,5 - Finalmente il vero Muriel, il 2022 può essere il suo anno dopo un inizio di stagione dove è stato spesso in panchina. Gasperini ha bisogno dei suoi gol e lui lo ripaga subito con una doppietta.

Padelli 5 - Alla prima con la maglia dell'Udinese non è perfetto: incertezza sul gol del vantaggio nerazzurro quando temporeggia sull'uscita e alla fine rimane a metà strada. Poi incassa altre due reti.

IL TABELLINO

UDINESE-ATALANTA 2-6

Udinese (3-5-2): Padelli 5; Becao 5, De Maio 4,5, Nuytinck 5,5; Perez 5,5, Molina 6, Walace 5, Udogie 5 (21' st Soppy 5,5), Pussetto 5 (28' st Success sv); Beto 5, Deulofeu 6. A disp.: Piana, Fedrizzi, Castagnaviz, Damiani, Cocetta, Codutti. All.: Cioffi 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6,5; Toloi 6, Palomino 6, Djimsiti 6 (44' st Cittadini sv); Maehle 6, De Roon 6 (1' st Pessina 6), Koopmeiners 6, Pezzella 6,5 (28' st Hateboer sv); Pasalic 6,5 (28' st Miranchuk sv); Malinovskyi 6,5, Muriel 7,5 (34' st Ilicic sv). A disp.: Rossi, Bertini, Demiral, Scalvini. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 17' Pasalic (A), 22' e 31' st Muriel (A), 43' Malinovskyi (A), 14' st Molina (U), 43' st Beto (U), 44' st Maehle (A), 46' st Pessina (A)

Ammoniti: Becao. Deulofeu (U), De Roon, Djimsiti (A)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

L’Atalanta si conferma la squadra attualmente in Serie A che da più turni aspetta la sconfitta fuori casa: 17 trasferte consecutive senza perdere (13V, 4N) rappresentano inoltre la sua miglior serie di imbattibilità esterna nella competizione.

● Da quando allena Gasperini (2016/17), l'Atalanta é la squadra che ha segnato piú volte almeno 6 gol in partite giocate in trasferta in Serie A (quella odierna é la quarta).

● Le ultime due volte che l’Udinese ha subito almeno sei gol in un match di Serie A é stata contro l’Atalanta (oggi e ottobre 2019, sette in quel caso).

● Da inizio anni ’90 ad oggi questa é la seconda volta che l’Udinese subisce almeno sei gol in un match casalingo di Serie A (l’altra contro la Juventus a ottobre 2017).

● L’Atalanta è la formazione che ha collezionato piú punti in trasferta in questo campionato (29): solo altre tre squadre hanno collezionato almeno 29 punti nelle prime 11 trasferte stagionali in Serie A prima dei bergamaschi (Inter 29 nel 2006/07 e 29 nel 2009/10, Juventus 31 nel 2018/19 e Napoli 31 nel 2017/18).

● L'Udinese é l'unica squadra in carriera contro cui Muriel vanta almeno almeno 10 gol in Serie A (11 in totale per lui contro i Bianconeri).

● Luis Muriel ha segnato 10 reti in campionato contro l’Udinese con la maglia dell’Atalanta: é il primo “bergamasco” a segnare almeno 10 reti contro una singola avversaria nella competizione.

● Gol numero 100 e 101 del colombiano nei maggiori cinque campionati europei (93 di questi in A).

● Mario Pasalic é il centrocampista che ha segnato piú gol in questa Serie A (8): il croato é solo a un gol di distanza dal suo record in un singolo massimo campionato (9 nel 2019/20).

● L'Udinese é la squadra contro cui Ruslan Malinovskiy ha partecipato attivamente a piú gol (5) in Serie A (2 gol, 3 assist).

● Questa é la settima volta che Muriel e Pasalic vanno in gol nella stessa partita con la maglia dell'Atalanta; nelle altre sei occasioni peró le reti arrivarono sempre in casa (una proprio contro l'Udinese).

● Era da maggio 2018 contro l'Inter che l'Udinese non chiudeva un primo tempo di Serie A in casa con uno svantaggio di almeno 3 reti (0-4 in quel caso).

● L'Atalanta é la prima avversaria contro cui Beto va a segno in due distinte gare in Serie A.

● Primo gol in Serie A per Joakim Maehle, nella sua presenza numero 36.