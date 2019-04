Serie A, Napoli-Atalanta 1-2: Zapata e Pasalic, rimonta da Champions

22/04/2019 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

Due partite in una, tante espressioni diverse al fischio finale e un solo grande punto di svolta a legare il tutto. L'Atalanta ha sbancato il San Paolo giocando un secondo tempo di altissimo livello, trascinata dall'acciaccato Ilicic il cui ingresso al 55' ha ridato geometrie e profondità dopo un'ora in balia del Napoli. Gli azzurri dal canto loro hanno di che recriminare per non aver chiuso la contesa in almeno 3-4 occasioni e crollando fisicamente nel finale sotto gli strappi della banda Gasperini. Il 2-1 orobico a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (3-3 all'andata a Firenze) vale il quarto posto a pari punti col Milan, ma soprattutto manda un messaggio a tutte le rivali: la Dea non molla un centimetro.



Eppure al San Paolo in più di un'occasione l'Atalanta si è trovata a pochissimi secondi - o millimetri - dall'alzare bandiera bianca. Se l'ingresso di Ilicic ha cambiato il volto ai nerazzurri, l'episodio che col senno di poi può apparire come un segnale è arrivato qualche minuto prima della discesa in campo dello sloveno. Minuto 50, Mertens spedisce Milik davanti a Gollini con un magia e con altrettanto incredibile gioco di prestigio Masiello spazza via il pallone 2 centimetri prima che questo si trasformi nel 2-0 del Napoli. Un flash incredibile, un rimpianto enorme per gli uomini di Ancelotti e un punto di partenza per l'Atalanta che da quel momento in poi ha dominato la sfida. Nel primo tempo invece era stato un monologo del Napoli con Mertens bravo e fortunato a sbloccare il match di gluteo al 28' dopo aver fallito un'occasione clamorosa all'11'.



Prima del pareggio di Zapata a metà ripresa però ancora il belga ha avuto tra i piedi l'occasione di raggiungere Maradona a quota 81 gol in Serie A, sprecandola prima e dopo Milik-Masiello, sbagliando tutto anche a tu per tu con Gollini pochi secondi prima dell'azione del pari dei nerazzurri. Al 69', con la regia di Ilicic, Hateboer è scappato via sulla destra regalando a Duvàn il classico gol dell'ex. Non un episodio casuale, anzi, forse anche per la stanchezza europea - fisica e mentale - il Napoli negli ultimi venti minuti è sparito dal campo lasciando campo alle triangolazioni dell'Atalanta che all'80' ha trovato l'azione corale giusta per far saltare il banco: ancora Ilicic per Zapata in profondità con il colombiano che dopo aver saltato Ospina ha consegnato a Pasalic un pallone da spingere in rete per l'aggancio al Milan al quarto posto.