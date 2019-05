Serie A, Juventus-Atalanta

19/05/2019

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-0

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Caceres, Spinazzola, Bentancur, Nicolussi, Kean, Mandzukic, Bernardeschi. All.: Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Gosens, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Berisha, Rossi, Reca, Ibanez, Mancini, Pasalic, Pessina, Barrow. All.: Gasperini.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: -

Ammoniti: Alex Sandro (J); Hateboer (A)

Espulsi: nessuno