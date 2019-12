Serie A: Bologna-Atalanta 2-1, Miha vince in casa dopo 49 giorni

BOLOGNA-ATALANTA 2-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 16a giornata di Serie A, il Bologna batte 2-1 l'Atalanta e torna a vincere al Dall'Ara dopo 49 giorni. Palacio sblocca il match al 12' dopo un palo di Orsolini. Pasalic si divora il pareggio al 40' e i padroni di casa raddoppiano al 53' con un colpo di testa di Poli. Malinovskyi riapre il match al 60' su assist di Barrow, ma il muro rossoblù regge al forcing bergamasco. Espulso Danilo nel finale.





LA PARTITA

L'Atalanta paga l'impresa di Champions (più dal punto di vista mentale che fisico), i tanti infortuni in attacco (ai box Gomez, Zapata e Ilicic) e perde punti preziosi nella corsa al quarto posto. Colpa della troppa imprecisione in avanti (clamorosI gli errori di Pasalic e Malinovskyi nel primo tempo) e merito di un Bologna che ha lottato per 90' come nel dna di Mihajlovic, per la seconda volta di fila in panchina. Il pubblico del Dall'Ara assiste a una gara davvero divertente, piena di occasioni da gol e alla fine torna a festeggiare i tre punti che mancavano dalla vittoria contro la Sampdoria del 27 ottobre. Grande protagonista il sempreverde Rodrigo Palacio, per il quale il tempo sembra proprio essersi fermato: il Trenza è il più lesto a ribattere in rete il palo di Orsolini, punendo una Dea sprecona due volte con Malinovskyi. L'Atalanta fa così la partita, ma i rossoblù sono davvero pericolosi in contropiede e nel finale di tempo potrebbero raddoppiare. Gli ultimi 5' della frazione sono una girandola di emozioni: Pasalic spedisce alto da mezzo metro, poi Gollini salva in uscita su Palacio e nega all'argentino il raddoppio con un tuffo spettacolare.

A inizio ripresa il Bologna trova il raddoppio: Tomiyasu vede l'inserimento di Poli, Palomino si addormenta e il centrocampista di testa realizza il primo gol stagionale. L'Atalanta è regina delle rimonte e Gasp non sta a guardare: fuori l'impalpabile Freuler e dentro Barrow. Con due punte di ruolo, aumenta la pressione degli ospiti e proprio il gambiano regala a Malinovskyi il pallone che riapre la gara allo scoccare dell'ora di gioco. Il neo-entrato è scatenato e va vicino al pari in tre occasioni: prima sul suo pallonetto, Danilo compie un recupero prodigioso, poi Skorupski salva in uscita e infine calcia alto da buona posizione. Il centrale brasiliano macchia una prestazione sontuosa beccandosi due gialli nel giro di pochi minuti, ma l'ultimo assalto firmato Djimsiti fa solo venire i brividi a tutto lo stadio. Il Bologna sale e 19 punti, l'Atalanta rimane ferma a 28.



LE PAGELLE

Palacio 7 - Gli anni passano (saranno 38 a febbraio), ma non perde mai il vizio del gol. La rete dell'1-0 è facile, ma il Trenza lavora anche per la squadra e tiene in apprensione la retroguardia bergamasca.

Danilo 7 - Prestazione mostruosa del difensore brasiliano, solo parzialmente macchiata dall'espulsione nel finale. Il centrale salva su Malinovskyi nel primo tempo e nella ripresa è bravissimo a spazzare sulla linea di porta il pallonetto di Barrow. Puntuale anche nelle chiusure.

Tomiyasu 6,5 - Davvero un prospetto interessante questo terzino giapponese, bravo a difendere e a confezionare l'assist per Poli.

Barrow 6,5 - Ottimo l'impatto sulla partita dell'attaccante gambiano, che serve a Malinovskyi l'assist dell'1-2 e nel finale fa anche espellere Danilo. Gli manca un po' di freddezza sottoporta.

Malinovskyi 6,5 - Nel primo tempo si divora due gol, ha il merito nella ripresa di riaprire la partita. Quando ha la palla tra i piedi, la difesa rossoblù trema.

Pasalic 5 - Duetta bene con Malinovskyi, ma ha sulla coscienza un clamoroso errore da mezzo metro che pesa come un macigno su risultato e valutazione.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ATALANTA 2-1

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Danilo 7, Bani 6, Denswil 5,5; Dzemaili 6,5, Medel 5,5 (18' st Svanberg 6), Poli 6,5; Orsolini 6,5 (45' st Mbaye sv), Palacio 7 (34' st Santander sv), Sansone 5,5. A disp.: Da Costa, Sarr, Paz, Schouten, Destro, Skov Olsen. All.: Mihajlovic 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6,5; Toloi 6, Palomino 5, Djimsiti 6; Castagne 5,5 (18' st Hateboer 6), De Roon 5,5, Freuler 5 (9' st Barrow 6,5), Gosens 6; Malinovskyi 6,5, Pasalic 5; Muriel 5 (38' st Colley sv). A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Ibanez, Piccoli. All.: Gasperini 6

Arbitro: Massa

Marcatori: 12' Palacio (B), 8' st Poli (B), 15' st Malinovskyi (A)

Ammoniti: Pasalic (A), Orsolini (B), Sansone (B), Palacio (B), Danilo (B)

Espulsi: Al 44' st Danilo (B) per doppia ammonizione

Note:

LE STATISTICHE

• Quella di oggi è solo la seconda sconfitta esterna dell’Atalanta nel 2019, meno di qualsiasi altra squadra in trasferta nell’anno solare in Serie A.

• Il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide in campionato (1P), un successo in più di quelli arrivati nelle precedenti 10 gare per i rossoblù in Serie A (3N, 6P).

• L’Atalanta ha perso una sfida contro il Bologna dopo aver ottenuto sette vittorie di fila contro i rossoblù in Serie A, di cui sei con Gasperini alla guida.

• Il Bologna ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 partite di campionato, eguagliando una striscia registrata dai rossoblù solo nel 1954 in Serie A.

• L’Atalanta ha realizzato 37 gol in trasferta, solo Manchester City (41) e Lipsia (44) hanno fatto meglio in esterna nei Top-5 campionati europei nel 2019.

• Il Bologna è andato a segno in tutte le ultime 15 gare interne in Serie A, la striscia di gol casalinghi più lunga dal dicembre 2012, quando arrivò a 16 proprio contro l’Atalanta al Dall’Ara.

• Era dal 2004 che il Bologna non segnava almeno due gol in quattro gare di fila in Serie A – serie che arrivò a nove.

• Rodrigo Palacio non realizzava almeno cinque gol in un singolo campionato dal 2014/15 con la maglia dell’Inter in Serie A – cinque reti in questa Serie A.

• Il Bologna è imbattuto nelle cinque occasioni in cui Palacio è andato a segno in questo campionato (3V, 2N).

• Ruslan Malinovskiy è andato a segno nelle ultime due presenze in Serie A, dopo non aver partecipato ad alcun gol nelle precedenti 11.

• Primo gol per Andrea Poli in questo torneo, che aveva realizzato tutte le quattro reti dello scorso campionato in trasferta – non segnava al Dall’Ara dal febbraio 2018 in Serie A.