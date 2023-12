Serie A, Atalanta-Salernitana 4-1: poker show in rimonta della Dea

ATALANTA-SALERNITANA 4-1

I granata passano al 10' con Pirola, poi Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk rimontano per Gasperini

La sedicesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria dell'Atalanta, che batte 4-1 in rimonta la Salernitana. I granata passano al 10' con il colpo di testa di Pirola su calcio di punizione battuto da Candreva, ma la Dea si scatena nella ripresa e rimonta grazie a Muriel (47'), a Pasalic (52') e agli ingressi di De Ketelaere e Miranchuk, che segnano all'83' e all'89'. Gasperini settimo con 26 punti, granata ancora ultimi a quota 8.

LA PARTITA

Con un secondo tempo stellare, l'Atalanta batte 4-1 la Salernitana e resta a -2 dal quarto posto, anche se con una cortissima classifica i bergamaschi sono settimi. La Dea assalta subito l'area di rigore e la prima occasione è per Koopmeiners, che va di testa sul cross di Lookman trovando però l'opposizione di Costil. A sorpresa, però, passa in vantaggio la Salernitana: calcio di punizione e colpo di testa vincente di Pirola, che firma l'1-0 per la formazione di Inzaghi. Il copione non cambia, con la squadra di Gasperini che continua ad attaccare e con Costil che ferma Lookman e Muriel.

Nella ripresa, però, la Dea pareggia al secondo minuto: dal calcio d'angolo, la palla arriva al limite dell'area, dove Muriel fa partire un meraviglioso tiro che finisce all'incrocio dei pali battendo un immobile Costil. Dopo l'1-1, la prima occasione è per la Salernitana: Dia conclude e viene murato, poi ci riprova e sfiora il secondo vantaggio di serata. La partita però cambia e l'Atalanta la ribalta: da destra, la palla arriva per Lookman che serve Pasalic, che con un destro all'angolino basso completa la rimonta. La Dea sfiora il tris con Muriel, su cui è strepitoso Costil, mentre poco dopo il suo ingresso in campo Ikwuemesi sbaglia il possibile 2-2, con Carnesecchi che salva, poi Dia centra il palo. La partita si chiude tra l'83' e l'89': De Ketelaere e Miranchuk entrano e arrotondano il risultato: con questo 4-1, l'Atalanta centra il secondo successo di fila in campionato. Risultato troppo pesante per la Salernitana, che resta però ultima con appena 8 punti.

LE PAGELLE

De Ketelaere 7 - Entra e con un gol e un assist contribuisce a chiudere la partita.

Muriel 7 - Questo è il suo momento e si vede: suona la carica con un eurogol.

Gyomber 5 - Ennesima prestazione da dimenticare: suo l'errore da cui nasce il 3-1 che manda in archivio il match.

Dia 6 - Buona prestazione soprattutto in fase di sacrificio. Una possibile risposta alle critiche.

IL TABELLINO

ATALANTA-SALERNITANA 4-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Djimsiti 6, De Roon 6,5; Zappacosta 6 (31' st Hateboer 6), Ederson 6 (21' st Kolasinac 6,5), Pasalic 7, Ruggeri 6; Koopmeiners 6 (41' st Adopo sv); Muriel 7 (21' st De Ketelaere 7), Lookman 6,5 (41' st Miranchuk 7).

A disp.: Musso, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Bonfanti, Cissé. All.: Gasperini 7,5

Salernitana (4-3-2-1): Costil 6,5; Daniliuc 5,5 (15' st Bradaric 5,5), Gyomber 5, Pirola 6,5, Mazzocchi 5,5; Maggiore 5,5 (22' st Legowski 6), Coulibaly 6, Martegani 5 (22' st Ikweumesi 5,5); Candreva 6,5, Tchaouna 5,5 (15' st Kastanos 6); Dia 6 (41' st Jovane Cabral sv).

A disp.: Fiorillo, Gregorio, Sambia, Lovato, Bohinen, Simy, Botheim. All.: Inzaghi 5,5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 10' Pirola (S), 2' st Muriel (A), 7' st Pasalic (A), 38' st De Ketelaere (A), 44' st Miranchuk (A)

Ammoniti: Pirola (S), Maggiore (S), Ruggeri (A)



LE STATISTICHE

• Considerando tutte le competizioni, Luis Muriel è andato in gol in tre partite di fila per la seconda volta con la maglia dell'Atalanta (4 reti) dopo la striscia di sei gare di fila tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (7 reti).

• Ademola Lookman ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime cinque presenze casalinghe in Serie A con l'Atalanta (4 reti, 2 assist).

• Charles De Ketelaere ha contribuito direttamente ad almeno un gol in due partite consecutive di campionato per la prima volta in Serie A (1 gol, 2 assist); non accadeva dall'aprile 2022 con il Club Brugge. Il belga ha realizzato entrambe le reti in Serie A da subentrato.

• Charles De Ketelaere per la prima volta ha sia segnato che fornito un assist in una singola partita di Serie A. In campionato non gli riusciva dal dicembre 2021 con il Club Brugge contro lo Zulte Waregem.

• L'Atalanta ha vinto tre partite di fila per la seconda volta in questa stagione considerando tutte le competizioni, dopo la striscia di tre gare dello scorso settembre.

• La Salernitana ha conquistato solo 8 punti nelle 16 giornate di questa Serie A. Solo due squadre con questo punteggio hanno poi evitato la retrocessione a fine stagione: il Verona nella passata stagione (6 punti - 17° posto finale) e... la Salernitana nel 2021/22 (8 punti - 17° posto finale).

• Lorenzo Pirola ha segnato tre gol di testa nel 2023 con la Salernitana: solo Bremer ha fatto meglio tra i difensori in Serie A in questo anno solare (4).

• Gli ultimi tre gol di testa della Salernitana in Serie A sono stati tutti realizzati da Lorenzo Pirola, in precedenza contro il Sassuolo il 22 aprile e contro il Bologna il 18 marzo 2023.

• L'Atalanta ha segnato 7 gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

• Antonio Candreva ha fornito l'assist per due dei tre gol di Lorenzo Pirola in Serie A. Contro l'Atalanta ha realizzato l'assist numero 82 nel massimo campionato, il terzo in questa stagione. Dal suo esordio nella competizione nessuno ne conta di più.

• Mario Pasalic ha realizzato due gol in due gare casalinghe contro la Salernitana in Serie A. Pasalic ha collezionato la 200a presenza in Serie A tra Atalanta (176) e Milan (24). Il centrocampista è il quarto giocatore croato a tagliare questo traguardo nella competizione dopo Brozovic (261), Badelj (230) e Perisic (208).

• Solo Granada e Almeria (1 entrambe) hanno raccolto meno punti in trasferta in campionato rispetto alla Salernitana in questa stagione (2) nei cinque grandi campionati europei.