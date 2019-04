Serie A: Atalanta-Empoli 0-0, la Dea sbatte contro Dragowski

15/04/2019

LA PARTITA

Gasperini ritrova Zapata al centro dell'attacco e rispetto alla gara contro l'Inter schiera Gosens sulla sinistra e Masiello in difesa, al posto di Castagne e Djimsiti. Nel 3-5-2 di Andreazzoli viene lanciato dal 1' il greco Nikolaou, classe '98 che ha già esordito (e segnato) in Champions League con l'Olympiacos. Il primo squillo è dell'Empoli, che dopo 3' va vicino al vantaggio con Farias, ma Gollini sventa la minaccia. In una partenza a rilento dell'Atalanta, è Ilicic a creare luce: lo sloveno cerca il pallone e, quando questo passa dai suoi piedi, la musica cambia. Proprio il numero 72 mette Hateboer davanti alla porta con un assist al volo: palla solo da spingere in rete, l'olandese fa cilecca. I primi venti minuti dell'Empoli, sfortunato nel primo tempo per gli infortuni di Antonelli (uscito in lacrime) e Farias, sono da manuale difensivo: chiunque andrebbe in difficoltà con i ritmi dell'Atalanta, la squadra di Andreazzoli limita (per quanto possibile) Ilicic e annulla Zapata, marcato perfettamente da Nikolaou (promosso). Poi la Dea sfonda e in dieci minuti sfiora il vantaggio con de Roon, Zapata, Freuler e Mancini. In soccorso dell'Empoli arrivano i salvataggi sulla linea di Veseli e Di Lorenzo, oltre a un Dragowski in versione Schmeichel, autore di almeno tre prodezze nei primi 45 minuti.



Nella ripresa non cambia la dinamica della partita: l'Atalanta preme e domina alla voce "possesso palla", l'Empoli cerca di contenere come può. Gasperini se la prende con Ilicic, che talvolta eccede in dribbling, e Zapata, reo di fare poco movimento. Hateboer ha altre due grandissime occasioni: sulla prima deve prendersela con sé stesso (conclusione alta da pochi metri), sulla seconda è un fenomenale Dragowski a negargli la gioia dell'1-0. L'ex portiere della Fiorentina è in serata di grazia e mura ancora Hateboer e Zapata. Un tiro al bersaglio, e quando il portiere non può arrivarci, è l'attaccante colombiano a sbagliare mira. Gasperini non apprezza l'atteggiamento passivo del colombiano e lo sostituisce con Barrow. Dentro anche Castagne e Piccoli (attaccante della Primavera) per Gosens e Gomez, ma a creare pericoli è il solito Ilicic, murato ancora da Dragowski. L'Empoli prova il colpaccio, ma Di Lorenzo ritarda la conclusione: sarebbe stata una beffa atroce per Gasperini, che si deve accontentare di un pareggio potenzialmente letale per la lotta Champions, perché la Dea avrebbe meritato di vincere e invece non riesce ad agganciare il quarto posto del Milan. Per l'Empoli è un punto d'oro che però smuove fino a un certo punto la classifica: i toscani sono sempre terz'ultimi, a -2 dal Bologna. E la prossima sarà lo scontro diretto contro la Spal.