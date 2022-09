Serie A, Atalanta-Cremonese 1-1: Gasp raggiunto in vetta da Napoli e Milan

ATALANTA-CREMONESE 1-1

Al Gewiss Stadium i nerazzurri passano in vantaggio con Demiral, ma Valeri pareggia i conti approfittando di un errore di Musso

Demiral-Valeri: pari Atalanta-Cremonese









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Atalanta rallenta il passo, ma non molla la vetta. Nella sesta giornata di Serie A la squadra di Gasperini non va oltre l'1-1 con la Cremonese e si fa raggiungere da Milan e Napoli al primo posto a quota 14 punti. Al Gewiss Stadium gara tosta ed equilibrata. Nel primo tempo i grigiorossi ingabbiano la manovra nerazzurra e gli interventi di Radu e Musso tengono il risultato in equilibrio. Nella ripresa poi cala il ritmo e arrivano i gol. Demiral (74') sblocca la gara di testa, ma Valeri (79') pareggia subito i conti approfittando di una respinta sbagliata di Musso.

LA PARTITA

L'Atalanta resta in vetta, ma mastica amaro. Contro una Cremonese tosta e ben organizzata la squadra di Gasperini esce infatti dal campo con qualche rimorso di troppo alla fine di un match molto complicato. Tabellino alla mano, i gol sono uno per parte, ma l'impressione è che la Dea abbia sprecato un'occasione preziosa per restare in testa da sola. Soprattutto per come si era messa la partita. Dopo un primo tempo al trotto e col gioco soffocato dall'atteggiamento combattivo della Cremonese, la squadra di Gasperini si è infatti fatta raggiungere con troppa superficialità poco dopo aver sbloccato la gara con Demiral. Atteggiamento che alla resa dei conti costa due punti ai nerazzurri e concede un punto meritatissimo ai grigiorossi, autori di una prova di carattere su cui continuare a costruire e investire per puntare alla salvezza.

Ancora senza Zapata, contro la Cremonese Gasperini piazza Muriel in attacco e Malinovskyi e Lookman sulla trequarti con Hateboer e Soppy sugli esterni e il tandem De Roon-Koopmeiners in cabina di regia. Alvini invece conferma Okereke-Dessers davanti e sostituisce Zanimacchia con Meitè per dare più solidità ed quilibrio in mediana. A buon ritmo le squadre si affrontano a viso aperto e l'avvio del match è subito ricco di duelli in ogni zona del campo. Alta e aggressiva, l'Atalanta spinge e prova a verticalizzare rapidamente per Muriel. Più compatta e numerosa in mezzo al campo, la Cremo invece punta sul palleggio per guadagnare metri e attaccare dalla parte di Okoli e Hateboer. Da una parte Radu disinnesca un destro velenoso di Muriel, dall'altra invece Toloi mura un tentativo di Dessers e Musso respinge un bolide di Escalante. Botta e risposta che tiene alto il ritmo e accende la gara.

Marcato stretto da Chiriches a tutto campo, Muriel fatica a lavorare con incisività spalle alla porta. Così tocca a Malinovskyi alzare il suo raggio d'azione alle spalle di Meitè. Tema tattico che lentamente sposta il gioco sulle corsie e aumenta la pressione nerazzurra negli uno contro uno e nelle ripartenze. Radu vola su un sinistro preciso di Koopmeiners dal limite, poi respinge anche la ribattuta di Soppy. Doppio intervento che tiene il match in equilibrio e lascia invariati i piani grigiorossi. Con più uomini in mediana, la Cremonese tiene bene il campo e appena riesce si appoggia alle punte per far salire gli esterni e puntare la porta di Musso. Carico e pronto ad appoggiare la manovra, Sernicola ci prova sugli sviluppi di un corner, ma il suo tentativo finisce largo. Stesso risultato per Muriel e Lookman, che alla fine del primo tempo ci provano dal limite senza trovare però la porta da buona posizione.

La ripresa si apre con diversi errori di misura da ambo le parti negli appoggi. Imprecisioni che rendono il gioco più confuso, disordinato e spezzettato. Soppy cade in area, ma Colombo lascia correre. Poi Gasperini prova a dare una scossa alla gara con i cambi: fuori Malinovskyi e Muriel, dentro Ederson e Hojlund. Sostituzioni a cui Alvini replica levando Escalante, facendo entrare Zanimacchia e abbassando Pickel in mediana. Mosse che danno più fisicità alla Dea davanti e più pulizia alla Cremonese sulla trequarti. Koopmeiners segna su punizione, ma Colombo annulla tutto con l'aiuto del Var per un tocco di mano di Okoli. Decisione giusta che porta all'ultima mezz'ora di gara. Più aggressiva, la Dea alza il baricentro. Un po' sulle gambe, la Cremonese invece arretra a protezione del risultato. Atteggiamento che concede campo alla squadra di Gasperini e infiamma il match. Pescato da una punizione velenosa di Koopmeiners, Demiral batte Radu di testa con la complicità di una leggera deviazione di Toloi, ma il vantaggio nerazzurro dura solo cinque minuti. Al 79' infatti ci pensa Valeri a pareggiare i conti dopo un intervento sbagliato di Musso su un tiro di Ascacibar dal limite. Un uno-due che segna la gara e il risultato finale. Nonostante il forcing nel recupero, infatti, la Dea non riesce più ad andare a bersaglio e la gara termina su una parata di Radu su Okoli. Atalanta e Cremonese si dividono la posta. Per Gasperini un punto amaro, per Alvini un punto pesantissimo e meritato in casa della capolista.



LE PAGELLE

Muriel 5: Chiriches gli sta addosso e lo segue ovunque, lasciandogli poco spazio per puntare la porta e per fare la differenza con la qualità delle sue giocate nello stretto. Meno esplosivo e letale del solito nelle conclusioni

Lookman-Malinovskyi 5: si muovono poco alle spalle di Muriel e la Cremonese riesce a tenerli a bada senza rischi. Troppo leggeri nei duelli e mai pericolosi nello stretto e negli uno-contro-uno

Demiral 6,5: fa a sportellate con Dessers senza mai tirare indietro la gamba nonostante non sia al 100%. Sblocca la gara con un colpo di testa, ma non basta per portare a casa i tre punti

Musso 5: nel primo tempo un buon intervento, nella ripresa però sbaglia tutto su un tiro dal limite di Ascacibar e la Cremonese pareggia. Una errore che pesa sul risultato

Radu 6,5: nel primo tempo tiene a galla la Cremo con almeno tre interventi decisivi. Sul gol di Demirala non è perfetto, ma il colpo di testa è ravvicinato e c'è anche una leggera deviazione che modifica la traiettoria della palla

Chiriches 7: marcatura asfissiante su Muriel. Lo segue ovunque trovando spesso l'anticipo e battagliando su ogni pallone con tanta fisicità e cattiveria agonistica. Roccioso e preciso anche su Hojlund

Okereke-Dessers 6: si danno da fare su tutto il fronte offensivo tendendo sempre impegnata la retroguardia nerazzurra. Il primo ingaggia un duello ad alta velocità con Okoli, il secondo una battaglia fisica con Demiral



IL TABELLINO

ATALANTA-CREMONESE 1-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso 5; Okoli 5,5, Demiral 6,5, Toloi 6; Hateboer 5,5 (41' st Zortea sv), De Roon 6, Koopmeiners 6,5, Soppy 5,5 (41' st Maehle sv); Malinovskyi 5 (11' st Ederson 6), Lookman 5 (32' st Pasalic sv); Muriel 5 (11' st Hojlund 6).

A disp.: Rossi, Sportiello, Boga, Ruggeri, Scalvini. All.: Gasperini 5,5

Cremonese (3-5-2): Radu 6,5; Aiwu 6,5, Chiriches 7, Lochoshvili 5,5; Sernicola 6 (38' st Hendry sv), Meité 6, Escalante 6,5 (15' st Zanimacchia 5,5), Pickel 5,5 (23' st Ascacibar 6), Valeri 6,5; Okereke 6 (23' st Afena-Gyan 5,5), Dessers 6 (38' st Ciofani sv).

A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Buonaiuto, Castagnetti, Acella, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Alvini 6,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 29' st Demiral (A), 34' Valeri (C)

Ammoniti: Okoli, Toloi, Demiral (A); Sernicola, Lochoshvili, Pickel, Afena-Gyan (C)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• L’Atalanta ha conquistato 14 punti finora in campionato; nelle prime sei partite stagionali di Serie A non ha mai fatto meglio.

• L’Atalanta ha subito solo tre gol finora in campionato, nelle prime sei partite stagionali di Serie A non ha mai fatto meglio.

• Merih Demiral non segnava da 21 partite in Serie A, l’ultimo gol era arrivato il 4 dicembre 2021 contro il Napoli.

• Con quattro gol e un assist Teun Koopmeiners ha partecipato a cinque reti in questo campionato, già eguagliato lo score della scorsa Serie A.

• Emanuele Valeri ha segnato il suo primo gol in Serie A, con il suo terzo tiro nella competizione.

• In questo campionato nessuna squadra ha mandato in rete più difensori diversi rispetto alla Cremonese, tre: Bianchetti, Sernicola, Valeri.

• L’Atalanta è l’unica squadra a non aver ancora subito gol nel primo tempo in questo campionato, nessuna ha segnato meno della Cremonese nello stesso intervallo (uno).

• Dopo aver trovato il gol nel primo tempo in tre delle prime quattro partite di questo campionato, l’Atalanta è rimasta a secco nelle ultime due.